30 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ağustos 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Mükemmel Eşleşme
03:20 Balkan Ninnisi
06:25 Yedi Numara
08:30 Mükemmel Eşleşme
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:20 Mükemmel Eşleşme
11:50 Tozkoparan İskender: Zafer
13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:00 Son Taarruz
16:00 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri
22:00 Balkan Ninnisi