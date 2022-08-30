30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ağustos 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Özetler 03:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor 04:45 Stadyum 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler 12:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 12:55 Spor Takvimi 13:00 Spor Bülteni 14:00 Gündem Futbol Transfer 15:55 Spor Takvimi 16:00 Spor Haftasonu 16:55 Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe 19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 19:10 Gençlerbirliği - Pendikspor 21:15 Stadyum 21:40 Altay - Ankara Keçiörengücü 22:30 Stadyum Devre Arası 22:45 Altay - Ankara Keçiörengücü 23:45 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Erzurumspor Kulübü Trt TV Haberler

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