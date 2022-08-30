30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ağustos 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Özetler
03:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
12:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
15:55 Spor Takvimi
16:00 Spor Haftasonu
16:55 Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe
19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
19:10 Gençlerbirliği - Pendikspor
21:15 Stadyum
21:40 Altay - Ankara Keçiörengücü
22:30 Stadyum Devre Arası
22:45 Altay - Ankara Keçiörengücü
23:45 Stadyum