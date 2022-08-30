30 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ağustos 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:45 Trio 01:20 Z Raporu 02:00 A. Demirspor - Hk Ümraniyespor 03:45 Derbi Klip 04:00 C. Alanyaspor - İstanbulspor 05:45 Derbi Klip 06:00 V. Karagümrük Ankaragücü 07:45 Derbi Klip 08:00 A. Demirspor Hk Ümraniyespor 09:45 Derbi Klip 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Bir Derbi Günü 13:00 Geçmişten Günümüze 14:00 Lig Merkezi 16:00 Trabzonspor - Galatasaray 16:30 Galatasaray - Trabzonspor 17:00 Bir Derbi Günü 18:00 Trabzonspor - Galatasaray 19:00 Geçmişten Günümüze 20:00 beIN Süper Lig 21:45 Trabzonspor - Galatasaray 23:45 beIN Süper Lig Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Trabzonspor beIN TV Haberler

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