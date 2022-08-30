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30 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Ağustos 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 A. Demirspor - Hk Ümraniyespor

03:45 Derbi Klip

04:00 C. Alanyaspor - İstanbulspor

05:45 Derbi Klip

06:00 V. Karagümrük Ankaragücü

07:45 Derbi Klip

08:00 A. Demirspor Hk Ümraniyespor

09:45 Derbi Klip

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Bir Derbi Günü

13:00 Geçmişten Günümüze

14:00 Lig Merkezi

16:00 Trabzonspor - Galatasaray

16:30 Galatasaray - Trabzonspor

17:00 Bir Derbi Günü

18:00 Trabzonspor - Galatasaray

19:00 Geçmişten Günümüze

20:00 beIN Süper Lig

21:45 Trabzonspor - Galatasaray

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Trabzonspor beIN TV Haberler

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