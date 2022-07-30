30 - 31 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 31 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 31 Temmuz Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
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Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 30.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 30.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-20
- 30.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON, CUMHURİYET, SARUHAN, CENGİZ TOPEL, ATATÜRK MAHALLELERİ
- 30.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLEİ TOKİ EVLERİ, KEMAL URAL ANADOLU LSESİ VE CİVARI, DURASILLI MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLARDA AYRICA TRAFİK UYARI İKAZ SİNYAZLİZASYONLARI
- 30.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ MAHALLESİ GİRİŞ BÖLESİ
- 30.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CADDESİ
- 30.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; İZMİR UŞAK YOLU SİNYALİZASYON TESİSLERİ, IRLAMAZ YOLU, SENA SOKAKLARI, ALBAYRAK, YENİ, ACARLAR, CUMHURİYET, ŞEHİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, ERGENEKON MAHALLESİNİN ÖMER SEYFETTİN SOKAĞI VE CİVARLARI.
- 30.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ 3901, 3903, 3906 SOKAKLAR VE İZMİR CADDESİ
- 30.07.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ TAMAMI
- 30.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK SARIALİLER MAH. RAYİHA TARIM ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR YAKAKÖY ULUBEY MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI DEREÇİFTLİK ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 30.07.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI SART MAHALLESİNE BAĞLI ATATÜRK CADDESİ, MUSTAFA BEY CADDESİ, LEYLAK SOKAK, 130, HANIMELİ, SARMAŞIK SOKAKLAR VE BU BÖLGELERE BAĞLU ALANLAR
- 30.07.2022 10:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KAVACIK SANDAL ESENYAZI GÖKÇEÖREN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 30.07.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMALİYE MAHALLESİ
- 30.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKEYÜP MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ
- 30.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM EVRONOZ MAHALLESİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ
- 30.07.2022 12:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM PİYADELER MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 30.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI, SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; ALGAN, ALPHARD AVM, MİMAR SİNAN BULVARI, ERGENEKON MAHALLESİNİN; MURADİYE, FATİH, ORHAN OCAKOĞLU, YAVUZ SELİM, İSMAİL KIRDAR, MEHMET AKİF SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 30.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN; KARAKOL, İSTASYON, ANAFARTALAR, HÜKÜMET, ÇAY, BAĞIMSIZLAR, DEMİRCİLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 30.07.2022 12:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALESİ 5780, 5750 SOKAKLAR
- 30.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 31.07.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI OLAN FABRİKALAR HAKANLAR PETROL OFİSİ--KOÇTAŞ-TAM YAPINET -ELBATAŞ LOJ. --ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL -ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR FORCE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş ÖZEL TR TALES PLASTİK ÖZEL TR AZİZ TEKELİ ÖZEL TR GÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR YURTERİ ORMAN ÜRÜN. LTD.ŞTİ. ÖZEL TR YURTERİ ORMAN ÜRN.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR İNCİ LOJİSTİK ÖZEL TR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MURADİYE ÖZEL ERCAN MUTLU ÖZEL TR ROSİTELL PLASTİK KALIP ÖZEL TR YILDIZ YANGIN SÖNDÜRME A.Ş. ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL İRG MAKİNE ÖZEL TR AYSAN IŞIKLANDIRMA LTD. ŞTİ. ÖZEL TR TEKNİK AMBALAJ ÖZEL TR KEREM MAKİNE ÖZEL TR UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR RECEP UYAR ÖZEL TR ATEN ÖZEL TR BAŞARANLAR ÖZEL TR DUMAN PALET ÖZEL TR SARD MAKİNE ÖZEL TR ALCAN OTOMOTİV LTD.ŞTİ ÖZEL TR AŞUROĞULLARI ÖZEL TR AVEN KİMYA ÖZEL TR RUDA METAL ÖZEL TR ERİNÖZ ÖZEL TR BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR POLİMAS ÖZEL TR BARSAN ÖZEL TR CEA ÖZEL TR MODERN BETON MURADİYE ÖZEL HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2 EFS ÖZEL TR MEBAK MAKİNA ÖZEL TEKPAL ORMAN ÜRÜNLERİ ÖZEL SİMYA METAL ÖZEL TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL TR MB CAM ÖZEL T SÜRAT ÖZEL TR AYHAN AMBALAJ PLASTİK ÖZELTRYENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR HALP İNŞAAT ÖZEL TR EGE KAUÇUK ÖZEL TR IMPERİAL ÖZEL TR İKON AMBALAJ ÖZEL BATI PRES ÖZEL TR EMSAŞ ÖZEL TR TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR FB TEKSTİL ÖZEL DOĞANPAK ÖZEL TR ŞAHAN ELEKTRO STATİK ÖZEL TR KATIÖZ BOYA ÖZEL TR ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VODAFONE TELEKOMİNİKASYON A.Ş. ÖZEL TR KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR BÜLENT ÜNAL ÖZEL TR N.B.R. MAKİNA ÖZEL BEŞOK KALIP PLASTİK ÖZEL TR BAŞARANLAR ÖZEL KÖK GÜVEN FİLM PLASTİK AMB. A.Ş. ÖZEL SERAL GÜNAYGIN ÖZEL TR SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KALIP VE MAKİNA SAN. A.Ş.ÖZEL TR BATI PRES KAL. MAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.ÖZEL TR UĞUR BETON ÖZEL TR BETONSA ÖZEL TR PARLAYAN TARIM MAK.SAN.LTD. ÖZEL İBRAHİM DUMAN ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL SAMİ ÖZCAN ÖZEL TR ÖZEL TR MAHMUT ERGÜL ÖZEL TR KAAN YILDIZ PLASTİK BOYA MONTAJ KALIP NAK.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZEL KLİMASAN ÖZEL TR SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR İSMAİL TUNÇ ÖZEL TR ERİNÖZ BAHÇE MOBİLYALARI A.Ş ÖZEL TR
- 31.07.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI OLAN FABRİKALAR ADİL END KAUÇUK ÖZEL TR--HASAN ŞENTÜRK ÖZEL TRFIRAT DELAN ÖZEL TR---AYAKKABI DERİSAN.VE MAL.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--MATRİS TARIM MAKİNELERİ ÖZEL--İBRAHİM YEĞİN ÖZEL TR---PETEK PLASTİK KAPLAMA SAN. VE TİC LTD.ŞTİ. ÖZEL TR--ARDA KAYNAK PRES METAL SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR--OSMANLI ÇİVİ ÖZEL TR--MODERN AMBALAJ ÖZEL TR--İŞLER METAL ÖZEL TR---ÖZBİÇERLER ÖZEL TR--MÜRTEZA DAŞDAN ÖZEL TR--DME İNŞAAT ÖZEL TR--REKA ÖZEL TR--HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL--KENT BETON A.Ş. ÖZEL TRHASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-1--AKARLAR İNŞAAT ÖZEL TR--İŞ MAKİNE ÖZEL TR--TEKNİKA PLAS ÖZEL TR---NARBAY TEKSTİL ÖZEL TR--ÖZAY DÖKÜM ÖZEL TR---TEKNİKA PLAS ÖZEL TR-2-GÜNGÖR EŞYA ÖZEL TR--AGA GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR--PAŞAOĞLU ÖZEL TR--HAKAN ÇİÇEK VE ORTAKLARI ÖZEL TR--MUSTAFA ÖDEV ÖZEL TR6--NURETTİN EYİDOĞAN ÖZEL TR--BAMESA DEMİR ÇELİK ÖZEL TR--AYHAN ÇALIK ÖZEL TR--ADNAN PEHLİVAN ÖZEL TR--UĞUR MAKİNA ÖZEL T-ERSOY KALIP GEÇİT--MEHMET KIZILKAN ÖZEL TR--YEDİ KARDEŞLER MATBACILIK ÖZEL TR---EFECE GALVANİZ DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.AŞ.ÖZEL TR-----NESİBE DÜZENLİ ÖZEL TR---VESTON ÖZEL TR--ERDAL HASPOLAT ÖZEL TR--NURHAN ÜÇBAYLAR ÖZEL TR----YNT MÜHENDİSLİK ÖZEL TR---EGE KAUÇUK SAN.TİC. ÖZEL TR---KOŞUNLAR DEMİR ÖZEL TR---ŞUAYB ÖZYÖRÜK ÖZEL TR--GÖKHAN ALTUNTAŞ ÖZEL TR--BATI KRAFT AMBALAJ ÖZEL TR--MURAT ERGÜL ÖZEL TR--KOŞUNLAR DEMİR ÇELİK SAN.TİC ÖZEL TR--CEMALETTİN GÜCİN ÖZEL TR--ADİL ÖZALTIN ÖZEL TR---HALİL ARDA ÖZEL TR--AKARLAR YAPI İNŞAAT A.Ş ÖZEL TR--ŞEN GRUP METAL TEL PLAS.TEKS.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--İLKER BİLGİN VE ÜNAL ÖZDEMİR ÖZEL TR--OSMANLI TEL VE ÇİVİ METAL SAN. ÖZEL TR--ÇELPA METAL GERİ DÖNÜŞÜM VE SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--KROS PLASTİK ÖZEL TR-2--YOLCU KARDEŞLER GIDA TES.INS.ÖZEL TR---ÖZGÜR YILMAZ ÖZEL TR--İBRAHİM SERT ÖZEL TR--TOZAN YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--HAKANLAR PETROL TR--ELBATAŞ LOJİSTİK ÖZEL TRÇAKSANRAF METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR---MERCAN ENDÜSTRİYEL TASARIM MAKİNA ÖZEL TR--HARUN ANGİ VE VEYSEL KAYA ÖZEL TR---CAHİT ÇELEBİ ÖZEL TR--GÜÇLÜ İŞ GÜVENLİĞİ HIRDAVAT DERİ VE TEKSTİL KONFEKSİYON ÖZEL TR--TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş.-AHMET ÇIRPAN ÖZEL TR-TEKNİKELLER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SAN.VE TİC.ÖZEL TR
- 31.07.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; FATİH, AHİEVREN, İZMİR-UŞAK YOLU İLE TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAYPINAR, YENİKÖY,ÇAMURHAMAMI,GÖKKÖY,MUSLUKGEDİĞİ,ALLAHDİYEN,ŞİRİNYER,BAŞLIOĞLU,GÖKKÖY KORUEVLERİ, ALLAHDİYEN LİDYA EVLERİ,SARDES SU, ÖZBARİK OTOMATİV VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, OPARATÖR BAZ İSTASYONLARI VE TİCARETHANELER
- 31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMAASI ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; AKYER, PAPATYA, GAFFAR OKKAN, Ş. OĞUZ ERBAY, İZMİR UŞAK YOLU, TEZCAN, ÇAPAR, LEYLAK SOKAKLARI, SELVİLİTEPE MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM, YILMAZLAR, ACARLAR ALTAY MAHALLELERİNİN BİR KISMI VE CİVARLARI.
- 31.07.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ TAMAMI
- 31.07.2022 10:00 10:15 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ
- 31.07.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE GÖKSU OVASI YAĞCILAR OVASI
- 31.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ BİR KISMI, ŞEHİTLER MAHALLESİ GALERİCİLER SİTESİ, ERGENEKON MAHALLESİNİN; TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, AHİEVREN CADDESİ, ANADOLU LİSESİ, HASAN TAHSİN CADDESİ, ÇELEBİ SULTAN MEHMET SOKAK VE CİVARLARI.
- 31.07.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; KARAÇAY, HACI ZEYNEL, DERELİ, CANDEĞDİ, PEHLİVAN, AYDINLIK, ÇİLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 31.07.2022 15:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ
- 31.07.2022 18:00 19:30 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN; NİŞANCILAR, TUNÇ, ŞEHİTLER YOLU, İNAN, LİMONCU SOKAKLARI, İSTİKLAL, TURGUTLAR, ÖZYURT MAHALLELERİNİN BİR KISMI VE CİVARLARI.