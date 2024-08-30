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30-31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ceyhan, Yüreğir, Sarıçam elektrik kesintisi

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Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. 30 Ağustos günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ağustos Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

YÜREĞİR, SARIÇAM, CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

30-31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ceyhan, Yüreğir, Sarıçam elektrik kesintisi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Çukurova Sarıçam Yüreğir Seyhan Ceyhan Adana Adana Adana Gündem Gündem Yaşam Haberler

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