3'üncü kez yandı, bitişikteki ev sahibi isyan etti

ANTALYA - Antalya'da 3'üncü kez yanan metruk yapı, yakınındaki ev sahibini isyan ettirdi.

Yangın saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2878 Sokak üzerindeki bir süredir kullanılmayan bir evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Emrah Mutay, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, 3 odalı evdeki yangını söndürmeye başladı. Alevlerin bitişiğindeki diğer yapılara sıçramasını önleyen ekipler, ahşap çatı nedeniyle uzun süre soğutma çalışması yaptı. Aynı yerin 3'üncü kez yandığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle ailecek büyük korku yaşadıklarını dile getiren Emrah Mutay, "3'üncü kez yandı burası. Madde bağımlıları boş olduğu için yakıyorlar sanırım. Bizim evimizde çok yakınında. Bu ev yapılırken tek yaşlı bir teyze yaşaysak diye ses çıkarmadık. Ama teyze gittikten sonra burası bir süredir boş. Biz yangın anında biri var sandık kimse yokmuş. Bu üçüncü yanışı, içinde biride olabilirdi. Bizim ve diğer evlere yangın gelebilirdi. Küçük çocuklarımız var. Burası yıkılsın metruk bina kalmasın" dedi.