3. tur var mı? Cumhurbaşkanlığı kaç turda ile seçiliyor?
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur seçimleri ülke genelinde ilgiyle takip edilirken 3. tur var mı? Cumhurbaşkanlığı kaç tur ile seçiliyor merak edildi. Peki, 3. tur var mı? Cumhurbaşkanlığı turda ile seçiliyor?
3. tur var mı? Cumhurbaşkanlığı kaç tur ile seçiliyor, konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, 3. tur var mı? Cumhurbaşkanlığı turdaile seçiliyor?
CUMHURBAŞKANI KAÇ TURDA SEÇİLİLYOR?
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
Cumhurbaşkanı Seçimi'ninde ilk turda yüzde 50'yi aşamazsa 2. turda en çok oy alan 1. ve 2. aday tekrar seçime giriyor. Bu aşamada seçim sona eriyor.