3. Toplu iş sözleşmeleri toplantısının tarihi ve saati merak ediliyor. Toplantı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek ve toplu iş sözleşmesi süreci hakkında kararlar alınacak. Peki, 3. Toplu iş sözleşmeleri toplantısı ne zaman? Toplu sözleşme hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı 1 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Toplantı sonrasında yapılan zam teklifi memurlar tarafından beğenilmedi. Taraflar üçüncü kez bir araya gelecek. Toplu sözleşme zammının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 3. Toplu iş sözleşmeleri toplantısı ne zaman? Toplu sözleşme hangi gün, saat kaçta yapılaca? Detaylar haberimizde...

3.TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için taraflar bugün bir kez daha bir araya geliyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

HÜKÜMET NE KADAR ZAM TEKLİFİ YAPTI?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı ay başında başladı. Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.