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3 Temmuz Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sena Hanım kaç puan aldı?

3 Temmuz Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sena Hanım kaç puan aldı?

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TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 3 Temmuz Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 3 Temmuz Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 3 TEMMUZ BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (3 Temmuz Pazartesi) Sena Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Sena Hanım'ın evine konuk olacak. Sena Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

  • 1. gün yarışmacısı : Sena Hanım
  • 2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım
  • 3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım
  • 4. gün yarışmacısı : Ömer Bey
  • 5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

3 Temmuz Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sena Hanım kaç puan aldı?

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

  • Zehra Hanım'ın Sena Hanım'a verdiği puan : -
  • Özgür Bey'in Sena Hanım'a verdiği puan : -
  • Ömer Bey'in Sena Hanım'a verdiği puan : -
  • Meryem Hanım'ın Sena Hanım'a verdiği puan : -

Sena Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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