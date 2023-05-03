3'te 3 Tarih yarışmasında bugün Mevlana Bey 500 bin TL'lik soruyu açtıracak. Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesi izleyiciler, 3'te 3 Tarih bilgi yarışması 500 bin tl soru nedir, açıklandı mı, ne zaman açılacak? TRT 1 3'te 3 yarışması 500 bin TL'lik son soru ne, cevabı ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

3'te 3 Tarih bilgi yarışmasında bugün 500 bin TL'lik son soru açılacak. Peki, TRT 1 500 bin TL'lik soru ve cevabı nedir? 3'te 3 Tarih bilgi yarışması 500 bin tl soru nedir, açıklandı mı, ne zaman açılacak?

3'TE 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3'te 3 bilgi yarışması yeni bölümüyle bugün 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü TRT 1'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm saat 21:00'da başlayacak.

3'TE 3 BİLGİ YARIŞMASI 500 BİN TL'LİK SORU NE OLDU, CEVABI NE?

3'te 3 Bilgi yarışmasında 3 Mayıs Çarşamba 2023 tarihinde yani bugün 500 bin TL'lik soru açılacak. Yeni bölüm akşam saat 21:00'da başlayacak. Yarışma başladığında soruyu ve cevabını sizlere ileteceğiz.

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3'TE 3 BİLGİ YARIŞMASI MEVLANA BEY KİMDİR?

3'te 3 Bilgi yarışmasında 3 Mayıs Çarşamba 2023 tarihinde 500 bin TL'lik soruyu açtıracak olan isim Mevlana Muhammed Gürbulak oldu. Mevlana Muhammed Bey aslen İskenderun doğumludur ve ailesi ise Erzurumlu'dur. İstanbulda ikamet ettiğini söyleyen Mevlana Muhammed Bey bir E-Ticaret şirketinde ürün yöneticisi olarak çalışmaktadır. Geçtiğimiz hafta oldukça başarılı bir performans sergileyen Mevlana Muhammed Bey 500 bin TL'lik soruya kadar gelmişti. Bugünkü yeni bölümde ise 500 bin TL'lik son soru açılacak.