3'te 3 Bilgi yarışması Mevlana Bey kimdir, ne kadar ödül kazandı? 3 Mayıs 2023 3'te 3 Tarih Mevlana Bey kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

3'te 3 Tarih yarışmasında bugün Mevlana Bey 500 bin TL'lik soruyu açtıracak. Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesi izleyiciler, 3'te 3 yarışması Mevlana Bey kimdir, ne kadar ödül kazandı? 3 Mayıs 2023 3'te 3 Tarih Mevlana Bey kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

3'te 3 Bilgi yarışmasında bugün 500 bin TL'lik soru açılacak. Soruyu açtıracak olan yarışmacı Mevlana Bey'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Mevlana Bey kimdir, ne kadar ödül kazandı? 3 Mayıs 2023 3'te 3 Tarih Mevlana Bey kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Mevlana Bey kaç yaşında, nerede çalışıyor? İşte ayrıntılar...

3'TE 3 BİLGİ YARIŞMASI MEVLANA BEY KİMDİR?

3'te 3 Bilgi yarışmasında 3 Mayıs Çarşamba 2023 tarihinde 500 bin TL'lik soruyu açtıracak olan isim Mevlana Muhammed Gürbulak oldu. Mevlana Muhammed Bey aslen İskenderun doğumludur ve ailesi ise Erzurumlu'dur. İstanbulda ikamet ettiğini söyleyen Mevlana Muhammed Bey bir E-Ticaret şirketinde ürün yöneticisi olarak çalışmaktadır. Geçtiğimiz hafta oldukça başarılı bir performans sergileyen Mevlana Muhammed Bey 500 bin TL'lik soruya kadar gelmişti. Bugünkü yeni bölümde ise 500 bin TL'lik son soru açılacak.

MEVLANA MUHAMMED BEY NE KADAR ÖDÜL KAZANDI?

Mevlana Muhammed Bey bugün 500 bin TL'lik soruya cevap verecek. Mevlana Bey'in henüz ne kadar kazandığı bilinmiyor. Bugünkü yeni bölümde detayları öğreneceğiz. Yarışma sonucunda ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.