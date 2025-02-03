3 Şubat Pazartesi İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde depremler yaşanıyor. Bugün meydana gelen depremler, büyüklüğü ve derinliği açısından incelenerek raporlanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hissedilen sarsıntılar ise "3 Şubat'ta deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, bugün Türkiye'de hangi bölgelerde deprem oldu? Son depremler listesi güncellendi mi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 3 Şubat 2025 deprem verileri…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde depremler yaşanıyor. Bugün meydana gelen depremler, büyüklüğü ve derinliği açısından incelenerek raporlanıyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de yaşanan son depremler, AFAD tarafından sürekli güncelleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, resmi kurumların listelerinde yer alıyor.

AFAD son depremler

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar, zaman zaman hissedilen sarsıntılar nedeniyle AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesini kontrol ediyor. 3 Şubat Pazartesi itibarıyla İstanbul'da kaydedilen depremler olup olmadığına dair en güncel veriler, resmi kaynaklardan alınmalıdır.