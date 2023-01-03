3 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 3 Ocak Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Ocak Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Ocak Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.01.2023 08:30 09:30 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ESAT DURGU, BEKİR ISLAK, BAGGİ TEKSTİL, BURSA MAKİNE, HİKMET YAKUT, AY-MER CAN GIDA, DALGIÇ SEBZE, TURCAN SANAYİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL TESİSLER.
- 03.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ TURGUT MAHALLESİ
- 03.01.2023 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİİLERİ
- 03.01.2023 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI CICIKLI MAHALLESİ ( TR-1 TR-3 )
- 03.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANOSMANİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.01.2023 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZDAMLARI MAHALLESİNE BAĞLI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ VE BU CADDEYE BAĞLI SOKAKLAR AYRICA BEKİR ZEYBEK ÖZEL TRAFOSU
- 03.01.2023 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY VE KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI GÖKÇEPINAR CADDESİ, GÜMÜŞ ÇAYI CADDESİ, 227,222,225,229,204,287,220,299,256,286 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELERDE AYRICA CENNET VİLLARI VE ASRİ MEZARLIK CİVARI
- 03.01.2023 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL KÖK E.L.İ. CENKYERİ ÖZEL KÖK KİMTAŞ MADEN TR-2 ÖZEL E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL TR E.L.İ. CENKYERİ ATÖLYE ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ GAZLAŞTIRMA ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ LOJMAN ÖZEL ÇAĞLAYAN SİTESİ TR KİMTAŞ MADEN TR-1 ÖZEL
- 03.01.2023 18:00 19:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ESAT DURGU, BEKİR ISLAK, BAGGİ TEKSTİL, BURSA MAKİNE, HİKMET YAKUT, AY-MER CAN GIDA, DALGIÇ SEBZE, TURCAN SANAYİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL TESİSLER.
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANOSMANİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ DEREİÇİ MAHALLESİ
- 05.01.2023 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5776 SOKAK