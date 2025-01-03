3 OCAK CUMA NAMAZI | 3 Ocak cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri!

İl il değişen cuma ezanı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre açıklandı. Her şehirde farklılık gösteren namaz saatleri, özellikle cuma namazını camide kılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Namaz vaktine yetişmek isteyenler, bulundukları şehre ait cuma ezanı saatlerini dikkatle takip ediyor. 3 Ocak 2025 Cuma günü, sabah namazıyla başlayan ibadetler, cuma namazının vaktiyle birlikte devam edecek. Bu önemli günde, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirler için belirlenen namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma ezanı saatlerine dair detaylar haberimizde!

İSTANBUL'DA CUMA EZANI SAAT KAÇTA?

3 Ocak 2025 İstanbul'da öğle ezanı 13:13 okunacak.

ANKARA'DA CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

3 Ocak 2025 Ankara'da öğle ezanı 12:58'de okunacak.

İZMİR'DE CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUR?

3 Ocak 2025 İzmir'de öğle ezanı 13:21'de okunacak.

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