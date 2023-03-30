YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı. Bunun akabinde öğrenciler okula gitmeyenlerin yok yazılıp yazılmayacağını merak etti. Peki, 3 Nisan okullarda (Üniversite) devam şartı var mı 2023? Üniversitelerde devamsızlık olacak mı, okula gitmeyen yok yazılacak mı? İşte detaylar...

3 Nisan'dan itibaren okullarda devamsızlık olacak mı? Üniversitelerde devam şartı aranacak mı? Üniversitelerde devamsızlık olacak mı, okula gitmeyen yok yazılır mı? konuları gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 3 Nisan Üniversitelerde devam şartı var mı 2023? Üniversitelerde devamsızlık olacak mı, okula gitmeyen yok yazılacak mı? İşte bilgiler...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde eğitime ara verilmesine ilişkin konuştu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." dedi.

ÜNİVERSİTELERDE DEVAMSIZLIK OLACAK MI 2023?

Alınan kararları paylaşan Özvar, "17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik. 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

SINAV TARİHLERİNE YETKİLİ KURULLAR KARAR VERECEK

Özvar açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Yarıyıl sonu tek ders gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir."