3 Nisan okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 3 Nisan bugün okul var mı, yok mu?

3 Nisan günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 3 Nisan okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 3 Nisan bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.