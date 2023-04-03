3 Nisan okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 3 Nisan bugün okul var mı, yok mu?
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3 Nisan günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 3 Nisan okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 3 Nisan bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.
Dün gece yarısı itibari ile İstanbul'da etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 3 Nisan sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan 3 Nisan okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 3 Nisan bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde.
3 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
3 Nisan Mart günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.