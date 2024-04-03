3 NİSAN Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Piyasada son durum ne?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Nisan gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Piyasada son durum ne?

3 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının satışı 2 bin 344 TL'dir.

3 NİSAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının satışı 4 bin 196 TL'dir.

3 NİSAN CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının satışı 16 bin 364 TL'dir.