3 NİSAN Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Piyasada son durum ne?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Nisan gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Piyasada son durum ne?
3 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altının satışı 2 bin 344 TL'dir.
3 NİSAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altının satışı 4 bin 196 TL'dir.