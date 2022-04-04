3 Nisan 2022 maç sonuçları! GS, FB, BJK maçı kaç kaç bitti? Süper Lig, TFF 1. Lig maç skoru sonuçları ve puan durumu!

Bugünkü maçların kaç kaç bittiği merak ediliyor. Spor dünyasını yakından takip edenler, liglerin puan durumunu ve maç sonuçlarını yakından takip ediyor. Maçları canlı takip eden sporseverler Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa Ligleri maç sonuçları ve puan durumunu merak ediyor. Peki, 3 Nisan 2022 tarihli maç sonuçları nedir?

3 NİSAN 2022 MAÇ SONUÇLARI VE CANLI TAKİP

3 Nisan 2022 tarihinde yapılan maçların sonucu, puan durumu ve sıralamalar değişti. Son oynanan maçlarda alınan skorlarla hesaplar değişirken sporseverler son durumu merak etti. İşte, ülkemizde ve dünyada maç sonuçları:

Süper Lig Hafta 31 Kasimpasa 2 1 Gaziantep FK Alanyaspor 2 1 Rizespor Konyaspor 3 0 Goztepe Trabzonspor 1 1 Besiktas

Türkiye 1. Ligi Hafta 30 Kocaelispor 1 5 Denizlispor Balikesirspor 1 5 Erzurum BB Altinordu 2 0 Adanaspor AS Ankaragucu 2 3 Eyupspor

Almanya Bundesliga Hafta 28 FC Augsburg 3 0 VfL Wolfsburg Borussia Monchengladbach 1 1 FSV Mainz 05

Belçika Ligi Hafta 33 Standard Liege 1 3 Union St. Gilloise Cercle Brugge 2 2 Gent Anderlecht 4 0 Charleroi Genk 5 0 AS Eupen

Fransa Lig 1 Hafta 30 Strasbourg 1 0 Lens Clermont Foot 2 3 Nantes Estac Troyes 1 0 Reims Metz 1 2 Monaco Montpellier 1 2 Stade Brestois 29 Saint Etienne 2 4 Marseille Lyon 3 2 Angers Paris Saint Germain 5 1 Lorient

Hollanda Ligi Hafta 28 PEC Zwolle 0 1 Go Ahead Eagles Fortuna Sittard 0 2 Heracles Sparta Rotterdam 1 1 Heerenveen Cambuur 1 2 NEC Nijmegen

İngiltere Premier Ligi Hafta 31 West Ham 2 1 Everton Tottenham 5 1 Newcastle

İskoçya Ligi Hafta 32 Rangers 1 2 Celtic

İtalya Serie A Hafta 31 Fiorentina 1 0 Empoli Atalanta 1 3 Napoli Udinese 5 1 Cagliari Sampdoria 0 1 AS Roma Juventus 0 1 Inter

Portekiz Ligi Hafta 28 Maritimo 1 3 Tondela Moreirense 0 1 Guimaraes Sporting CP 2 0 Pacos Ferreira

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Haberler.com - Gündem