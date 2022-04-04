3 Nisan 2022 maç sonuçları! GS, FB, BJK maçı kaç kaç bitti? Süper Lig, TFF 1. Lig maç skoru sonuçları ve puan durumu! - Haberler

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3 Nisan 2022 maç sonuçları! GS, FB, BJK maçı kaç kaç bitti? Süper Lig, TFF 1. Lig maç skoru sonuçları ve puan durumu!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
3 Nisan 2022 maç sonuçları! GS, FB, BJK maçı kaç kaç bitti? Süper Lig, TFF 1. Lig maç skoru sonuçları ve puan durumu!

Canlı maç sonuçları futbol takipçilerinin merak ettiği konulardan biri olarak öne çıkıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer ligleri yakından takip eden sporseverler bugün 3 Nisan 2022 maç sonuçlarını merak ediyor. Peki, 3 Nisan 2022 maç sonuçları nedir? İşte, Süper Lig, Avrupa Ligleri canlı maç sonuçları ve puan durumu!

Bugünkü maçların kaç kaç bittiği merak ediliyor. Spor dünyasını yakından takip edenler, liglerin puan durumunu ve maç sonuçlarını yakından takip ediyor. Maçları canlı takip eden sporseverler Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa Ligleri maç sonuçları ve puan durumunu merak ediyor. Peki, 3 Nisan 2022 tarihli maç sonuçları nedir?

3 Nisan 2022 maç sonuçları! GS, FB, BJK maçı kaç kaç bitti? Süper Lig, TFF 1. Lig maç skoru sonuçları ve puan durumu!

3 NİSAN 2022 MAÇ SONUÇLARI VE CANLI TAKİP

3 Nisan 2022 tarihinde yapılan maçların sonucu, puan durumu ve sıralamalar değişti. Son oynanan maçlarda alınan skorlarla hesaplar değişirken sporseverler son durumu merak etti. İşte, ülkemizde ve dünyada maç sonuçları:

Süper LigHafta 31
Kasimpasa
21
Gaziantep FK
Alanyaspor
21
Rizespor
Konyaspor
30
Goztepe
Trabzonspor
11
Besiktas
Türkiye 1. LigiHafta 30
Kocaelispor
15
Denizlispor
Balikesirspor
15
Erzurum BB
Altinordu
20
Adanaspor AS
Ankaragucu
23
Eyupspor
Almanya BundesligaHafta 28
FC Augsburg
30
VfL Wolfsburg
Borussia Monchengladbach
11
FSV Mainz 05
Belçika LigiHafta 33
Standard Liege
13
Union St. Gilloise
Cercle Brugge
22
Gent
Anderlecht
40
Charleroi
Genk
50
AS Eupen
Fransa Lig 1Hafta 30
Strasbourg
10
Lens
Clermont Foot
23
Nantes
Estac Troyes
10
Reims
Metz
12
Monaco
Montpellier
12
Stade Brestois 29
Saint Etienne
24
Marseille
Lyon
32
Angers
Paris Saint Germain
51
Lorient
Hollanda LigiHafta 28
PEC Zwolle
01
Go Ahead Eagles
Fortuna Sittard
02
Heracles
Sparta Rotterdam
11
Heerenveen
Cambuur
12
NEC Nijmegen
İngiltere Premier LigiHafta 31
West Ham
21
Everton
Tottenham
51
Newcastle
İskoçya LigiHafta 32
Rangers
12
Celtic
İtalya Serie AHafta 31
Fiorentina
10
Empoli
Atalanta
13
Napoli
Udinese
51
Cagliari
Sampdoria
01
AS Roma
Juventus
01
Inter
Portekiz LigiHafta 28
Maritimo
13
Tondela
Moreirense
01
Guimaraes
Sporting CP
20
Pacos Ferreira

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Maç Sonuçları, Puan Durumu, Futbol, Gündem, Spor, Haberler

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