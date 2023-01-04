3 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar olur? 3 milyonluk konut kredisi geri ödemesi, aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur?

3 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 3 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 3 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 3 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 3 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 3 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç para yanıtı!

3 milyon TL konut kredisi geri ödemesi kaç TL? 3 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ve 3 milyon TL'lik konut kredisi aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 3 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 3 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 3 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 3 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 3 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL yanıtı ve 3 milyonluk kredi hesaplama haberimizde...

3 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ KAÇ TL?

Orta gelir grubuna yönelik yüzde 0,69 faiz oranıyla bugün başlatılan kredi kampanyasında geri ödeme planı ortaya çıktı. Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle: