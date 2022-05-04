3 Mayıs 2022 Haberleri
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3 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- İzmir'de taksi çalan şahıs kenti birbirine kattı! 5 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
- İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacak
- İsrail polisi, cumhurbaşkanının konuşması için Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu
- Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu
- Ümit Özdağ 'Sessiz İstila' adlı kısa filme destek çıktı: Yapım masraflarını ben karşıladım
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- CHP'li Çorlu Belediyesi'nin Atatürk'ün fotoğrafını çöp kamyonuna basması tepki çekti! Şikayetler gelince geri adım attılar
- 'Sessiz İstila' kısa filmiyle ilgili EGM harekete geçti! Videoyu yayınlayan Hande Karacasu gözaltına alındı
- Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Arnavutluk'a 'Rus turistlere kısıtlama getir' çağrısı
- Şampiyonluk sevinci yaşayan Berat Özdemir'e Trabzonspor taraftarı siper oldu
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- AK Partili milletvekilleri Nevşehir'deki bayramlaşma ziyaretinde vatandaşlarla tartıştı
- Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
- Rusya, Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: 10 ölü, 15 yaralı
- Yönetmen Fatih Akın, Trabzonspor ile ilgili belgesel çekeceğinin sinyalini verdi
- Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı
- MetroPOLL'ün son anketinde aldığı oy oranını gören Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, veryansın etti: Para istedi, vermedim
- ABD'li eski general, Putin'in Ukrayna'da başarısız olması durumunda infaz edileceğini iddia etti
- Seçim yaklaştı, anketler birer birer paylaşılıyor! İYİ Parti, kuruluşundan bu yana en yüksek seviyede
- Musibetler Gönül Yazar'ın peşini bırakmıyor! Evde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetti
- İngiltere'nin en çok arananları listesindeki zanlı, İstanbul'da yakalandı
- İngiltere'den Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik yardım sözü
- Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenlerin savunması ortaya çıktı
- Macron'la görüşen Putin'den Ukrayna'ya mesaj: Diyaloğa açığız
- Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
- Görüntü Rize'den! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin önünde halka seslendi
- Eşi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla
- Galatasaray'da mahkeme kararıyla seçimi engelleyen Fırat Develioğlu başkan adayı oldu
- Hastanelere sürpriz ziyarette bulunan Bakan Koca, hastaların ve personellerin bayramlarını kutladı
- Aksaray'da eski eşini öldüren şahsın cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
- Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu
- Rusya, Azovstal'da ateşkesi bozduklarını iddia ettiği Ukrayna güçlerine saldırı başlattı
- Alkollü sürücü cezayı yiyince trafik polisine sarılıp 'Benim memurum böyle olacak işte' dedi
- Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
- 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi
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