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3 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

3 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 3 Mart Pazartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün erken saatlerinde hafif yağmur geçişleri olabileceği tahmin edilirken, gün boyunca bulutlu hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 6°C, en yüksek ise 9°C civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranının %74 ile %95 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 4 ila 9 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

3 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİstanbul'da hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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