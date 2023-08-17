3 malzemeyle evde dondurma yapın! Damak çatlatan doğal dondurma tarifi

Sıcak havalarda serinlik veren buz gibi dondurma tarifi! Marketlerden alınan ve katkı maddesi içeren dondurmalar yerine evde doğal yollarla kendi dondurmanızı yapmak çok basit. Birkaç işlemin ardından tadı enfes dondurmalar yapabilir ve buzlukta saklayarak aylarca tüketebilirsiniz.

Yaz aylarında her buzdolabında yer alan dondurmayı bir de evde deneyin! Yalnızca 3 malzemeyle nefis dondurmalar yapabilirsiniz. Marketlerde satılan dondurmalarda çeşitli katkı maddeleri bulunabiliyor. Doğal beslenmek isteyenler ise ev yapımı dondurmaları tercih ediyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz muzlu ve ballı dondurma tarifi haberimizde...

EVDE DONDURMA MALZEMELERİ

Bu dondurmayı yapabilmek için 4 adet olgun muz, 1 yemek kaşığı bala ihtiyacınız bulunmaktadır. Dondurmayı süslemek içinse 7-8 adet ceviz yeterli olacaktır.

EVDE DONDURMA TARİFİ

Yemek tarifi gibi hazırladığımız evde basit dondurma tarifi:

- Olgun muzları alıp kabuklarını soyduktan sonra orta büyüklükte dilimleyin. Dilimlenmiş muzları bir buzdolabı poşetine aktarın.

- Eğer vaktiniz varsa, muz dilimlerini bir gece boyunca dondurucuda bekletebilirsiniz. Acele etmeniz gerekiyorsa, en azından 4 saat kadar donmalarını bekleyin.

- Muzlar donduktan sonra buzdolabından çıkarın birkaç dakika oda sıcaklığında yumuşamasını bekleyin.

- Donmuş muz dilimlerini bir blenderden geçirerek karıştırın. Blender işlemi sırasında ara ara spatula kullanarak muzları blender bıçağının etrafından alın.

- Muzlar krema kıvamına gelene kadar blender işlemine devam edin. Kıvam elde edildikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı bal ekleyerek tekrar karıştırın. Bal, doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılacak ve dondurmanıza lezzet katacaktır.

- Dondurma karışımını isterseniz hemen tüketebilir veya dondurma kasesine aktararak üzerini streç film ile örtüp dondurucuda bekletebilirsiniz.

- Dondurmanız iyice donduktan sonra buzluktan çıkartıp üzerini ceviz parçalarıyla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

EVDE DONDURMA YAPIMI PÜF NOKTALARI

Olgun muz tercih etmeye dikkat edin. Muzların olgun olması dondurmanızın lezzetini artıracaktır.

Bal miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha şekerli bir tat almak istiyorsanız 2 yemek kaşığı koyabilirsiniz.

Süsleme işlemini ceviz haricinde farklı kuruyemiş veya meyvelerle yapabilirsiniz. Örneğin; badem, fındık, fıstık gibi kuruyemişler tercih edebilirsiniz.

Dondurmanızı dondurucuda saklayarak daha uzun süreli kullanım ömrü elde edebilirsiniz.

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