3. lig play off maçları hangi kanalda? TFF 2. lige yükselme maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Haberler

3. lig play off maçları hangi kanalda? TFF 2. lige yükselme maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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TFF 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı belli olmuştu. 3. lig play off maçları hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı. Play-off karşılaşmaları sonrası bir üst lige yükselen takımlar belli olacak.
3. lig play off maçları hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.
Tff 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.
Tff 3. Lig Play-Off maç programı TFF tarafından paylaşıldı. 3. Lig yükselme grubu maçları canlı olarak yayınlanmıyor. Karşılaşmalar başladığında dakika ve skor bilgileri haberimizde olacak.
TFF 3. Lig'de bugün tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
1. Grup (12 Mayıs Perşembe)
16.00 Artvin Hopaspor - Belediye Kütahyaspor
16.00 Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor
2. Grup (13 Mayıs Cuma)
16.00 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK
20.00 52 Orduspor - İskenderunspor
3. Grup (12 Mayıs Perşembe)
16.00 Ofspor - Fethiyespor
20.00 Orduspor 1967 - İçel İdmanyurdu FK
1. Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)
16.00 Belediye Kütahyaspor - Artvin Hopaspor
16.00 Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor
2. Grup 2. maçlar (18 Mayıs Çarşamba)
15.30 Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor
16.00 İskenderunspor - 52 Orduspor
3. Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)
20.00 Fethiyespor - Ofspor
20.00 İçel İdmanyurdu FK - Orduspor