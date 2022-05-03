3. Köprü bayramda ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretsiz mi, ücretli mi?
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Ramazan Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlardan yol güzergahı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan vatandaşlar seyahat planlarını yapmadan önce 3. Köprü ücretsiz mi, ücretli mi araştırmalarını yapmaya başladı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile konu hakkında bir karar yayımlandı. Peki, 3. Köprü bayramda ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretsiz mi, ücretli mi?
3. Köprü bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlardan yol güzergahı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan vatandaşlar seyahat planlarını yapmadan önce 3. Köprü ücretsiz mi, ücretli mi araştırmalarını yapmaya başladı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile konu hakkında bir karar yayımlandı. Peki, 3. Köprü bayramda ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretsiz mi, ücretli mi? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler haricinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bütün yollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir.
Ayrıca Ramazan Bayramı süresince Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
- Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
- İzmir - Çeşme Otoyolu
- İzmir - Aydın Otoyolu
- Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
- Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
- Kuzey Marmara Otoyolu
- Avrasya Tüneli
- Osmangazi Köprüsü
- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
- Ankara - Niğde Otoyolu