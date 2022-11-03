3 Kasım Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazel Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 3 Kasım Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 3 Kasım Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 3 KASIM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (3 Kasım Perşembe) Hazel Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Hazel Hanım'ın evine konuk olacak. Hazel Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Nagihan Hanım

4. gün yarışmacısı : Hazel Hanım

5. gün yarışmacısı : Necip Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Necip Bey'in Hazel Hanım'a verdiği puan : -

Duygu Hanım'ın Hazel Hanım'a verdiği puan : -

Serkan Bey'in Hazel Hanım'a verdiği puan : -

Nagihan Hanım'ın Hazel Hanım'a verdiği puan : -