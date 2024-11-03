3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1 milyonluk soru açılıyor. 3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne??

1 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI NE?

1 milyon TL'lik soru az sonra açılacak. sayfamızı takip edebilirsiniz.