3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1 milyonluk sorunun cevabı ne? 3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1 milyonluk soru açılıyor. 3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne??
1 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI NE?
1 milyon TL'lik soru az sonra açılacak. sayfamızı takip edebilirsiniz.