3 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34506916

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1181., 1183., 1192. sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504587

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1805. sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504566

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34503520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1069. sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505663

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah ATATÜRK sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34507297

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1379., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 03/11/2022 10:00:00 - 03/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34507299

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1406., 1413., 1414. sk bölgelerinde 03/11/2022 12:00:00 - 03/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-11-03 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34510949

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET HAŞİM, BARIŞ, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34510947

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GÜNER sk bölgelerinde 03/11/2022 09:30:00 - 03/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34508524

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ALEMDAR sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34506812

İSTANBUL FATİH ilce -AKŞEMSEDDİN mah sk bölgelerinde 03/11/2022 14:00:00 - 03/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34510928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504570

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ÇAYIR, ÇİMEN sk / MERKEZ mah YAPRAK, YAZGAN sk bölgelerinde 03/11/2022 13:00:00 - 03/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.