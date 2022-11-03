3 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! 3 Kasım 2022 elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ARNAVUTKÖY

NO: 34509442

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk bölgelerinde 03/11/2022 01:00:00 - 03/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508528

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 03/11/2022 09:30:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508546

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 03/11/2022 09:30:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508629

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 03/11/2022 09:30:00 - 03/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34510928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504570

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ÇAYIR, ÇİMEN sk / MERKEZ mah YAPRAK, YAZGAN sk bölgelerinde 03/11/2022 13:00:00 - 03/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34504737

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, NURTANESİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, PALANGA sk / CİHANNÜMA mah TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk / DİKİLİTAŞ mah ASLAN, ASUDE, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS, BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, CAMİMEYDANI, CEDİDİYE, CEYLAN, DAMLA, DUTLUK İÇİ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, EREN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ZERDE, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ÖMÜR, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÇAKIR ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 03/11/2022 00:00:00 - 03/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504719

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BADEM, FISTIKLI KÖŞK, FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI, GÜLİSTAN, KAVURMACI ÇIKMAZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MERDİVENÜSTÜ, PALANGA, SARIBAL, YEREBATAN, ÇEVİRMECİ, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 03/11/2022 00:00:00 - 03/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498875

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BADEM, FISTIKLI KÖŞK, FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI, GÜLİSTAN, KAVURMACI ÇIKMAZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MERDİVENÜSTÜ, PALANGA, SARIBAL, YEREBATAN, ÇEVİRMECİ, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 03/11/2022 00:00:00 - 03/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504723

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk bölgelerinde 03/11/2022 09:00:00 - 03/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34510959

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk bölgelerinde 03/11/2022 10:00:00 - 03/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34506810

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ sk bölgelerinde 03/11/2022 10:00:00 - 03/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34510958

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah OVACIK ÇIKMAZI, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk bölgelerinde 03/11/2022 10:00:00 - 03/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.