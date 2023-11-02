3 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 3 Kasım Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Kasım Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 3 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 3 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 3 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 3 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

3 Kasım CUMA HUTBESİ YAYINLANDI