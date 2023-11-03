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3 Kasım 2023 Resmi Gazete: Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

3 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete, yasama, yürütme ve idare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları ile birlikte bugünün kararlarını yayımladı. Atamalar da dahil olmak üzere 2724 sayılı Resmi Gazete'nin yeni düzenlemeleri ve detaylarına dair bilgiler yayınlandı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!