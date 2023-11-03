3 Kasım 2023 tarihinde doların ne kadar olduğu ve güncel döviz kuru bilgisi merak konusu. Dolar kaç TL oldu ve 1 dolar ne kadar gibi soruların yanıtları gündemde. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Doların TL karşısındaki değeri ve Euro'nun TL karşısındaki değeri ile ilgili detaylar haberimizde. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Kasım 2023 dolar kaç TL?

3 Kasım 2023 Güncel Dolar Kuru: 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar ne kadar?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,40 seviyelerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 30,21'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,65'ten satılıyor.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK VERİDE

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 puan seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 3,43 ve yıllık yüzde 61,36 artışla beklentilerin altında kaldı.