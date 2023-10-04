3 kardeşin ölümünde büyük ihmal! Acılı aile isyanda, gözler belediyeden gelecek açıklamada

İstanbul Sancaktepe'de 2 gündür kayıp olan 3 kardeşin cansız bedenleri bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. 3 evladın acısıyla kahrolan baba, top peşinde koşan çocuklarının ihmal nedeniyle o çukura düştüğünü iddia etti. Kameralarla görüntülenen inşaat alanının girişinde ise Sancaktepe Belediyesi Geçici Depolama Alanı tabelası olduğu görüldü. İhmal iddialarının ardından belediyenin açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul'da kayıp olarak aranan 3 kardeşin cansız bedeni, bir inşaat temelinde bulundu. Çocukların kaçan toplarının peşinden su dolu temele düşüp can verdiği tahmin edilirken acılı baba, inşaat alanında ihmal bulunduğunu söyleyerek isyan etti. Öte yandan kaydedilen görüntülerde cemevi inşaatı olduğu öğrenilen bölgede, Sancaktepe Belediyesi Geçici Depolama Alanı tabelası olduğu görüldü. Bununla birlikte gözler, belediyeden yapılacak açıklamaya çevrildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Sancaktepe'de kaybolan 3 erkek kardeşin sabaha karşı cansız bedenleri bulundu. Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Baba Ayvaz Sağın ve yakınları tarafından teslim alınan 3 kardeşin cenazeleri, Sancaktepe'deki Saruhan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığında toprağa verilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedinin bir inşaatın temelindeki suda bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

BABA İSYAN ETTİ: NE BİR ÖNLEM VAR NE BİR GÜVENLİK

Öte yandan çocukların babası da olayda ihmal olduğunu öne sürerek isyan etti. baba Ayvaz Sağın "Herhalde top düştü oraya. Onu alayım derken düştüler mi, kaydılar mı ne olduysa bilmiyoruz." dedi. İnşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını dile getiren Sağın, "İhmal var. Çocuğun boğulduğu yerde ne bir önlem var ne bir güvenlik var. Su dolmuş, etraf çamur. Okulun dibinde, okula 60 metre var yok, öğrencilerin geçtiği bir yol. Sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu." ifadesini kullandı.

GÖZLER SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NDE

Alanın Sancaktepe Belediyesi'ne ait geçici depolama alanı olduğu, çocukların can verdiği su dolu temelin ise cemevi inşaatına ait olduğu öğrenildi.