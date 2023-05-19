3. İstanbul Karavan Festivali başladı

Kimisi sörfle denize açıldı, kimisi zipline etkinliğine katılarak adrenalin dolu dakikalar yaşadı

İSTANBUL - Bu yıl 3.'sü düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, Kilyos'ta başladı. Festivalde, karavan tutkunları ve bu kültürün bir parçası olmak isteyenler bir araya geldi. Çeşit çeşit karavanların yer aldığı festival, pazar gününe kadar devam edecek.

Doğada Yaşam Okulu tarafından düzenlenen 3. İstanbul Karavan Festivali, Kilyos'ta başladı. Karavan tutkunlarının bir araya geldiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk karavanların yer aldığı festivalde eğlenceli etkinlikler de yapılıyor. Festival kapsamında Kilyos'a sörfle açılanlar da oldu. Denize sörfle açılanlar nefes keserken, zipline etkinliğine katılanlar adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Ayrıca festivalde, doğada hayatta kalma söyleşileri ve çeşitli konserler de düzenlenecek. 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Kilyos'ta düzenlenecek olan etkinlik, karavan tutkunlarını ve karavan hayatı yaşamak isteyenleri tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Eğlenceyi doğa tatili ile birleştirmek isteyen festivalde bireysel günlük girişler de yapılabilecek. Kilyos açıklarına sörf

"Özellikle çocuklar için buradayız"

Çocuklarıyla birlikte ailecek festivale katılan Haluk Yedik, "Karavanımızla ilk kez bu sene geliyoruz. 5 kişilik bir aileyiz. Havanın böyle olmasına rağmen biletlerin tamamı satılmış durumda. Özellikle çocukların doğaya eğilimlerinin artması, sosyal medyadan uzaklaşmaları için bu ortamlar kaçınılmaz. Çocuklarımızın doğayla içi içe olmaları için karavan hayatına başladık. Yaklaşık 5 senedir karavandayız. Gayet memnunuz, etkinlikler de başladı. Çocuklar şu anda etkinlik alanında çadır kurma eğitimine katıldılar. Her gün değişik etkinlikler var. Özellikle çocuklar için buradayız" dedi.

Festivalin ikincisine de katılan ve karavanını aynı yere park eden Altuğ Ayvacıklı, "8 ay önce geldiğimiz noktada, aynı noktadayız. Geçen seferkinden farklı olarak şu an yağışlı ama biz Doğada Yaşam olarak yağışlı havaya da hazırız. Ailecek karavanımızla buradayız. 3 gün boyunca bu festivalde çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz. İstanbul'da yaşıyorum, karavanım Çatalca'da duruyor. Belirli etkinliklerde karavanımı da çıkarıp etkinliklere konuk oluyoruz. 2 yıldır karavan hayatı yaşıyorum. Ondan önce de çadır hayatı yaşamıştım. Karavan hayatını çok seviyorum. Otellerin aşırı pahalı olması beni karavan hayatına itti. İyi ki karavan hayatına geçmişim" şeklinde konuştu.

Doğada Yaşam Okulu Kurucusu Serhat Akbel, "Bugün İstanbul karavan Festivali'nin üçüncüsündeyiz. 200'ün üzerinde karavan ve karavancımız var. Aynı zamanda 50'nin üzerinde stant kuruldu. Eğitimler, atölyeler, farklı karavan modelleri, karavancıların ihtiyacı olan her şey var. Tanıtımlar yapılıyor. Çocuklar için bir sürü farklı aktivite var. Müsait olan herkesi bekliyoruz, Cumartesi - Pazar Kilyos'tayız. Bugün 19 Mayıs, aynı zamanda tatil. 19 Mayıs'ı kutlamak için herkesi bekliyoruz. Sahnemiz var, güzel etkinliklerimiz olacak. Karavan sektörü deprem ve pandemiyle birlikte inanılmaz bir talep görüyor. Sektörde ciddi bir büyüme var, karavana da talep yoğun. Burada bazı modellerin ilk gösterimi var. Bunları görmek ve deneyimlemek isteyen, karavan kullanan kişilerle tanışmak isteyen herkesi festivalimize bekleriz" ifadelerini kullandı.