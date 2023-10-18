Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı. 3 günlük milli yas ne zaman başlıyor ve Milli yasta ne oluyor sorularına yanıt aranıyor. Milli yas ne zaman olacak ve Türkiye'de kaç gün milli yas süreceği araştırılıyor. Peki, 3 günlük milli yas ne zaman başlıyor? Milli yasta ne oluyor?

3 günlük milli yas ne zaman başlıyor ve milli yasta ne oluyor soruları gündeme geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi. 3 günlük milli yas ne zaman başlıyor? Milli yasta ne oluyor? Detaylar haberimizdedir…

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Kararı duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemli" dedi.

MİLLİ YASTA NE OLUYOR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

EN SON 6 ŞUBAT'TA İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkemizde en son 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.