3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
3 Eylül tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesi merak ediliyor. Bugün TV'de hangi programlar, diziler, filmler ve haberler var, tüm detaylar bu listede.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 3 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 3 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?
3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Lingo Türkiye
14.30 Seksenler
15.45 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"
00.30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"
02.15 Seksenler
03.25 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Yalan
02:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Koruyucu - Safe
21:45 Koruyucu - Safe
23:45 Yalı Çapkını
02:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:30 Yedi Bela Hüsnü
01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
22:35 Bir Gece Masalı
01:40 Safir
04:30 Tatar Ramazan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12.00 Aşk Mantik İntikam
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Now Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans 6
22.30 Tolgshow Filtresiz
00.30 İlk Buluşma
02.15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04.30 Yasak Elma
06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce