3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 3 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 3 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?

3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Lingo Türkiye

14.30 Seksenler

15.45 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"

00.30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

02.15 Seksenler

03.25 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Yalan

02:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Koruyucu - Safe

21:45 Koruyucu - Safe

23:45 Yalı Çapkını

02:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23:30 Yedi Bela Hüsnü

01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

22:35 Bir Gece Masalı

01:40 Safir

04:30 Tatar Ramazan

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Çağla Ile Yeni Bir Gün

12.00 Aşk Mantik İntikam

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 6

22.30 Tolgshow Filtresiz

00.30 İlk Buluşma

02.15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04.30 Yasak Elma

06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce