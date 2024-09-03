Üye Girişi
Haberler

3 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Eylül 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 3 Eylül 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

3 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Eylül 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 564)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Yargı Eylül

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
3-4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Bağcılar, Silivri, Pendik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3-4 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi Talisca Galatasaray'a mı gelecek mi 3 Eylül 2024 SON DAKİKA? Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE! Bahar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Bahar yeni fragman İZLE! Osimhen Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Yalı Çapkını yeni fragman İZLE! İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül İnci Taneleri yeni fragman İZLE! Ismail Jacobs kimdir? Ismail Jacobs mevkisi ne, kaç yaşında,hangi kulüplerde oynadı?
title