3. ev neyi temsil eder? Astrolojide 3. ev neyi temsil eder merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğum haritasına bakan veya baktıran astrolojiyle ilgilenen insanlar, doğum haritasında yer alan evlerden biri olan 3.ev konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Astrolojide 3. ev konuları hakkında konu başlıkları meraklıları için haberimizde derlenmiştir. Peki, 3. ev neyi temsil eder? Astrolojide 3. ev konuları! Astrolojide 3. ev nedir, neyi simgeler? İşte detaylar...

3. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 3. evin neyi temsil ettiği ve 3. ev konuları doğum haritası yorumlarken edinilmesi gereken en temel astroloji bilgileri arasında yer almaktadır. Peki, 3.ev neyi temsil eder? İşte, astrolojide 3. ev konuları:

Astrolojide 3. ev; bireyin sosyal hayatını, iletişimini ve zihninin işleyiş şeklini temsil eder. 3. ev daha çok bireyin yükseköğrenim öncesi hayatını ele alır. Zekamızı nasıl kullandığımız, arkadaş çevremizle ve kardeşlerimizle olan ilişkimiz, diğer insanlar ile olan iletişimimiz, sahip olduğumuz fikirler ve aktardığımız bilgiler, öğrenme ve iletişim konuları 3. ev konuları olarak sıralanabilir. Ayrıca haber alınan her konuyu temsil ettiği için sosyal medya da 3. ev konusu olarak sınıflandırılabilir.

3. EV KONULARI

İletişim,

Eğitim,

Kısa yolculuklar,

Kardeşlerle, kuzenlerle, komşularla ve yakın çevre

3. evin sahibi İkizler Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Merkür'dür.

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ

İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. İkizler burcu; değişken, hava elementinden, eril bir burçtur.

İkizler burcundan bir Boğa gibi sabitlik ve olayların devamlılığını getirmesini beklemek veya aktif başlangıçlar yapmasını beklememek gerekir. Onun işi düşünmek, yaymak, iletmek. Tıpkı doğada ilkbahar sonlarına doğru artık havaların iyice ısındığı, ısının her yere yayıldığı, yeşilliğin her tarafa iyice dağıldığı gibi. İkizler de işte buna benzer zihninde ne var ne yoksa dağıtmayı, etrafına yaymayı sever.

Çok hareketlidir, enerjiktir. Eee ne de olsa işi zor birçok bilgiyi, olayı, yaşananları herkese iletmesi gerekir. Hızlı haraket eder, çabuk düşünür, mantıklı kararlar alır. Fakat zihni o kadar hareketlidir ki, ondan bir konu ile ilgili yoğunlaşmasını, uzmanlaşmasını, derinleşmesini beklememek gerekir. Her konu hakkında söyleyecek 2 çift sözü her zaman vardır. Kah yeraltı maden ocakları hakkında olsun kah gökyüzünün derinliklerindeki olaylar ya da denizlerde nesli tükenen hayvanlar. Ama iş çok detaylı derine inmeye kalkınca tıkanır. Çünkü buna zamanı yoktur. Hayat onun için milyarlarca ciltlik bir ansiklopedi ve onun hepsini okuyacak vakti yoktur, fakat içindekiler kısmına göz atabilir. Hızlı ve mantıklı düşünme yetisiyle size o ansiklopedileri okuduğuna inandırabilir.

Derinlik meselesi duygusal ilişkilerde de geçerlidir. Genel olarak bir derinleşme, yoğunlaşma sorunu vardır.

Entelektüel bir zihin kapasitesine sahiptir. Ya da siz en azından öyle olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü okur, merak eder, bakar, deneyimler ve bunu size sunar. Pek çok insan onun dedikoducu olduğunu düşünür ama o dedikodu için değil, bildiklerini çevrelerine iletmek için böyle davranır. Fakat bilgiler yüzeyseldir. Bilgi gelir ve gider.

Boğa gibi yeniliklere kapalı, şartları koruyan değil, oldukça esnek ve merak duygusu gelişmiş bir kişidir. Onu zaman zaman farklı iş dallarında veya farklı farklı konularda araştırma yaparken yakalayabilirsiniz. Bu yüzden çok yönlüdür.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı elbette özgürlüğüne düşkündür. Rahat nefes almak ister, hareket alanlarının daralmasından hoşlanmaz. Yöneticisi Merkür nasıl civa gibi haraketlidir ve onu elde tutmak sabitlemek zor ise, ikizleri de aynı şekilde tutmaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Eril bir burçtur, bu yüzden etkilere tepki vermek yerine, tepki çekecek ortamlar yaratırlar. Çift vücutlu bir burç olduğundan dolayı, düşünceleri, fikirleri, hareketleri zaman zaman farklılık gösterebilir ve sizi şaşırtabilir.

Hamarat, çabuk hareket eden ve dışa dönük insanlardır. Ellerini iyi kullanırlar. Hatta kötü bir ikizler kombinasyonundan iyi bir hırsız da çıkabilir.

Bu kadar bilgi ve araştırma ile emin olun oldukça iyi bir ikna gücüne sahiptirler. Fikirlerini yaymak için sosyal olmaları sürekli iletişim halinde olmaları gerekir.

Medical astrolojiye göre vücutta Omuzlar, kollar, akciğerler ve elleri yönetir. Bu uzuvlarda ki rahatsızlıklar, kan zehirlenmeleri, damar tıkanıkları, rahatsızlık verici kuruntular, ikizlerin başta gelen rahatsızlıklarıdır.