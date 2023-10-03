3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?
3 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…
Bu akşam, uzun bir aranın ardından "Aile" adlı yeni sezonun ilk bölümü Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Diğer programlar ve diziler ise merak ediliyor. İşte 3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?
3 EKİM TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
22:00 Deliha 2
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile (yeni sezon)
00:15 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
00:15 Benim Güzel Ailem
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
23:30 Hudutsuz Sevda
02:00 Kirli Sepeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
TV8'deMasterChef Türkiye All Star, FOX Tv'de Yabani, TRT 1'de Hayatımın Neşesi, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de Aile (yeni sezon), Star TV'de Deliha 2 (Yerli Sinema) ve Kanal D'de