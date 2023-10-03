3 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?

Bu akşam, uzun bir aranın ardından "Aile" adlı yeni sezonun ilk bölümü Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Diğer programlar ve diziler ise merak ediliyor. İşte 3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

22:00 Deliha 2

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile (yeni sezon)

00:15 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

00:15 Benim Güzel Ailem

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

23:30 Hudutsuz Sevda

02:00 Kirli Sepeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

TV8'deMasterChef Türkiye All Star, FOX Tv'de Yabani, TRT 1'de Hayatımın Neşesi, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de Aile (yeni sezon), Star TV'de Deliha 2 (Yerli Sinema) ve Kanal D'de