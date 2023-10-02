Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 3 Ekim hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

3 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 3 Ekim hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

3 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre İstanbul için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 3 Ekim 2023 (Yarın): İstanbul'da hava durumu yağmurlu olacak, sıcaklık 22°C olacak.

- 4 Ekim 2023 (Çarşamba): İstanbul'da hava durumu parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 23°C olacak.

- 5 Ekim 2023 (Perşembe): İstanbul'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 23°C olacak.

- 6 Ekim 2023 (Cuma): İstanbul'da hava durumu parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 24°C olacak.

Bu tahminlere göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışlı bir başlangıçtan sonra daha az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık ise genellikle 22 ila 24°C arasında değişecektir.

3 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 3 Ekim 2023 (Yarın): İzmir'de hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 28°C olacak.

- 4 Ekim 2023 (Çarşamba): İzmir'de hava durumu açık ve güneşli olacak, sıcaklık 28°C olacak.

- 5 Ekim 2023 (Perşembe): İzmir'de hava durumu açık ve güneşli olacak, sıcaklık 27°C olacak.

- 6 Ekim 2023 (Cuma): İzmir'de hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 28°C olacak.

Bu tahminlere göre, İzmir'de önümüzdeki günlerde genellikle güneşli ve az bulutlu hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık ise 27 ila 28°C arasında değişecektir.

3 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre Ankara için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Yarın (3 Ekim 2023): Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 21°C olacak.

- 4 Ekim 2023 (Çarşamba): Ankara'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 20°C olacak.

- 5 Ekim 2023 (Perşembe): Ankara'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 22°C olacak.

- 6 Ekim 2023 (Cuma): Ankara'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 22°C olacak.

Bu tahminlere göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde genellikle az bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık ise 20 ila 22°C arasında değişecektir.

3 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Hatay için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Yarın (3 Ekim 2023): Hatay'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 26°C olacak.

- 4 Ekim 2023 (Çarşamba): Hatay'da hava durumu hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olacak, sıcaklık 27°C olacak.

- 5 Ekim 2023 (Perşembe): Hatay'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 29°C olacak.

- 6 Ekim 2023 (Cuma): Hatay'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 30°C olacak.

Bu tahminlere göre, Hatay'da önümüzdeki günlerde yağışlı bir başlangıçtan sonra hava koşulları giderek güneşli ve az bulutlu bir hale dönecek. Sıcaklık ise 26 ila 30°C arasında değişecektir.

3 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgilerine göre Adana için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Yarın (3 Ekim 2023): Adana'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 29°C olacak.

- 4 Ekim 2023 (Çarşamba): Adana'da hava durumu bulutlu olacak, sıcaklık 30°C olacak.

- 5 Ekim 2023 (Perşembe): Adana'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 31°C olacak.

- 6 Ekim 2023 (Cuma): Adana'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 32°C olacak.

Bu tahminlere göre, Adana'da yaklaşan günlerde hava koşulları genellikle az bulutlu ve sıcak bir şekilde seyredecek. Sıcaklık 29 ila 32°C arasında değişecektir.

3 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Yarın (3 Ekim 2023): Antalya'da hava durumu parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 29°C olacak.

- 4 Ekim 2023 (Çarşamba): Antalya'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 27°C olacak.

- 5 Ekim 2023 (Perşembe): Antalya'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 29°C olacak.

- 6 Ekim 2023 (Cuma): Antalya'da hava durumu az bulutlu olacak, sıcaklık 28°C olacak.

Bu tahminlere göre, Antalya'da yaklaşan günlerde hava koşulları genellikle az bulutlu ve sıcak bir şekilde seyredecek. Sıcaklık 27 ila 29°C arasında değişecektir.