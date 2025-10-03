3 Ekim'de doğanlar hangi burca ait? Bu tarihte dünyaya gelenlerin karakter yapısı ve kişilik özellikleri neler? Astroloji tutkunlarının sıkça merak ettiği bu sorular, 3 Ekim doğumlu bireylerin burç özellikleriyle ilgili kapsamlı bilgilerin araştırılmasına neden oldu. 3 Ekim burcunun detayları ve bu burca sahip kişilerin genel davranış kalıpları ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin devamında sizi bekliyor. 3 Ekim hangi burç? 3 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?

BURÇ TARİHLERİ!

Oğlak

22 Aralık – 19 Ocak

Kova

20 Ocak – 18 Şubat

Balık

19 Şubat – 20 Mart

Koç

21 Mart – 19 Nisan

Boğa

20 Nisan – 20 Mayıs

İkizler

21 Mayıs – 20 Haziran

Yengeç

21 Haziran – 22 Temmuz

Aslan

23 Temmuz – 22 Ağustos

Başak

23 Ağustos – 22 Eylül

Terazi

23 Eylül – 22 Ekim

Akrep

23 Ekim – 21 Kasım

Yay

22 Kasım – 21 Aralık

BURÇ UYUMLARI

OĞLAK (22 Aralık – 19 Ocak)

Uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep, Balık

Zıt burç: Yengeç

Oğlaklar, kararlı ve disiplinlidir. Toprak grubundaki Boğa ve Başak ile sağlam ve güvenli ilişkiler kurarlar. Akrep ve Balık burçlarıyla ise derin ve duygusal bağlar geliştirebilirler.

KOVA (20 Ocak – 18 Şubat)

Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Koç, Yay

Zıt burç: Aslan

Yenilikçi ve özgür ruhlu Kovalar, İkizler ve Terazi ile entelektüel açıdan uyumludur. Koç ve Yay ile ise enerjik ve hareketli ilişkiler yaşarlar.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak

Zıt burç: Başak

Duygusal ve sezgisel Balık burcu, Yengeç ve Akrep ile ruhsal anlamda güçlü bağlar kurar. Boğa ve Oğlak ile ise dengeli ve huzurlu ilişkiler geliştirebilir.

KOÇ (21 Mart – 19 Nisan)

Uyumlu burçlar: Aslan, Yay, Kova, İkizler

Zıt burç: Terazi

Cesur ve enerjik Koçlar, Aslan ve Yay ile tutkulu bağlar oluşturur. Kova ve İkizler ile özgürlükçü ve hareketli ilişkiler kurarlar.

BOĞA (20 Nisan – 20 Mayıs)

Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık

Zıt burç: Akrep

Güven ve istikrar arayan Boğa, Başak ve Oğlak ile güçlü bağlar oluşturur. Yengeç ve Balık, onun duygusal dünyasına destek verir.

İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)

Uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç, Aslan

Zıt burç: Yay

Meraklı ve zeki İkizler, Terazi ve Kova ile zihinsel uyum sağlar. Koç ve Aslan ile ise macera dolu ilişkiler kurar.

YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)

Uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa, Başak

Zıt burç: Oğlak

Duygusal ve koruyucu Yengeçler, Balık ve Akrep ile derin bağlar kurar. Boğa ve Başak ile güvenli ve huzurlu ilişkiler geliştirir.

ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Uyumlu burçlar: Koç, Yay, İkizler, Terazi

Zıt burç: Kova

Kendine güvenen Aslanlar, Koç ve Yay ile enerjik ve tutkulu ilişkiler yaşar. İkizler ve Terazi ile eğlenceli ve sosyal uyum yakalar.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep

Zıt burç: Balık

Analitik ve titiz Başak, Boğa ve Oğlak gibi mantıklı burçlarla uyumlu olur. Duygusal Yengeç ve Akrep ise dengeli yapısına destek verir.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay

Zıt burç: Koç

Estetik ve uyum arayan Terazi, İkizler ve Kova ile zihinsel bağ kurar. Aslan ve Yay ile sosyal ve hareketli ilişkiler geliştirir.

AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak, Başak

Zıt burç: Boğa

Tutkulu ve derin Akrepler, Yengeç ve Balık ile güçlü duygusal bağlar kurar. Başak ve Oğlak ile ise sağlam ve güvenilir ilişkiler oluşturur.

YAY (22 Kasım – 21 Aralık)

Uyumlu burçlar: Koç, Aslan, Terazi, Kova

Zıt burç: İkizler

Maceracı ve özgür Yay, Koç ve Aslan ile heyecan dolu bağlantılar kurar. Terazi ve Kova ile ise sosyal ve zihinsel uyum yakalar.

BURÇ ÖZELLİKLERİ

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlak burçları planlı, disiplinli ve kararlı yapılarıyla tanınır. Hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışırlar. Sorumluluk bilinci yüksek olan bu kişiler, çevresindekilerin güvenini kazanır. Bazen ciddi ve gelenekçi tavırlarıyla öne çıkarlar.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Yenilikçi ve bağımsız ruhlu Kovalar, sıradışı fikirleri ve toplumsal duyarlılıklarıyla dikkat çeker. Sosyal olmalarına rağmen duygusal anlamda mesafeli kalabilirler. Özgürlüklerine büyük önem verirler.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Sezgisel ve yaratıcı Balıklar, empati yetenekleri gelişmiş kişilerdir. Sanata ve manevi dünyaya yatkındırlar. Duygularıyla hareket etmeleri bazen gerçeklikten kopmalarına neden olabilir.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Enerjik ve cesur olan Koçlar, liderlik özellikleriyle tanınır. Risk almaktan çekinmez, girişimci ve atılgan bir yapıya sahiptir. Aceleci davranışları zaman zaman yanlış kararlar almalarına yol açabilir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğalar sabırlı ve istikrarlı kişilikleriyle bilinir. Güvenlik ve konfora önem verirler. Maddi ve manevi anlamda sağlam temeller oluşturmak için çaba sarf ederler. Değişime karşı direnç gösterebilirler.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Zeki, hareketli ve meraklı İkizler, yeni şeyler öğrenmeye ve sosyal ilişkilere açıktır. Çok yönlü olmalarıyla tanınırlar fakat bazen kararsızlık yaşayabilirler.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal ve koruyucu Yengeçler, sevdiklerine derin bir bağlılık gösterirler. Geçmişe önem veren bu burç, zaman zaman içine kapanabilir ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Kendine güvenen ve cömert Aslan burçları, doğuştan liderdir. İlgi odağı olmaktan hoşlanırlar. Neşeli ve etkileyici kişilikleri çevresini etkiler ancak bazen kibirli veya baskın tavırlar sergileyebilirler.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Titiz ve detaycı Başaklar, sorumluluk sahibi olup pratik çözümler üretirler. Organizasyon becerileri gelişmiştir. Ancak zaman zaman eleştirel ve mükemmeliyetçi tavırlar gösterebilirler.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Teraziler, adalet ve dengeyi hayatlarının merkezine koyar. Zarif ve estetik duyguları ön plandadır. İnsan ilişkilerinde uyum ararlar fakat kararsızlık onların en belirgin zayıflığıdır.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin ve tutkulu Akrepler, sezgileri kuvvetlidir ve duygularını kolay kolay açığa çıkarmazlar. Güvenilir olmalarının yanı sıra gizemli bir yapıya sahiptirler. Kontrolcü ve kıskanç olma eğilimleri olabilir.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Özgür ruhlu ve açık fikirli Yaylar, yeni deneyimlere ve farklı kültürlere meraklıdır. Direkt ve samimi olmaları bazen patavatsızca algılanabilir. Neşeli ve maceracı yapıları çevrelerine enerji verir.