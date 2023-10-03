Futbolseverlerin merakla beklediği bugünün maç programı belli oldu. Farklı liglerde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçları içeriyor. Peki, 3 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? İşte detaylar...

3 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var?

Bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün yayınlanacak maçların detayları araştırılıyor. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak maçların detayları sorgulatılıyor. Peki, 3 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Napoli - Real Madrid / UEFA Gençlik Ligi / 15:00

PSV - Sevilla / UEFA Gençlik Ligi / 17:00

Manchester United - Galatasaray / UEFA Şampiyonlar Ligi / 22:00

Kopenhag - Bayern Münih / UEFA Şampiyonlar Ligi / 22:00

Lens - Arsenal / UEFA Şampiyonlar Ligi / 22:00