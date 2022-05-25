3. Dünya savaşı çıkar mı? Rusya III. Dünya Savaşı'nı başlattı mı? - Haberler

3. Dünya savaşı çıkar mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Amerikalı milyarder George Soros, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta Rusya Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. 3. Dünya savaşı çıkar mı? Rusya III. Dünya Savaşı'nı başlattı mı?

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

Soros katıldığı forumda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini ifade etti. Bunu önlemenin en iyi yolunun ise 'Putin'in Rusya'sını yenmek' olduğunu söyledi. Ancak resmi olarak bir 3. Dünya Savaşı ifadesi bulunmamaktadır.

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