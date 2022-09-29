3. Dünya Savaşı çıkar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı!

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı ve diğer ülkelerdeki gelişmeler akıllara 3. Dünya Savaşı ihtimalini getiriyor. Peki, 3. Dünya Savaşı çıkar mı?

3. Dünya Savaşı çıkar mı? Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı ve diğer ülkelerdeki gelişmeler akıllara 3. Dünya Savaşı ihtimalini getiriyor. Peki, 3. Dünya Savaşı çıkar mı? İşte detaylar...

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bir gazetecinin "Dünya bir nükleer savaşa ya da 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Sizin böyle bir endişeniz var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bunları düşünmek istemiyorum. Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir" yanıtını verdi.

PUTİN'DEN NÜKLEER TEHDİDİ GELMİŞTİ

Putin'in Batı'ya yönelik nükleer tehdidi milyonları tedirgin ederken, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'nın bu tehdidine tehditle karşılık vermişti.

ERDOĞAN'A CANLI YAYINDA "3. DÜNYA SAVAŞI" İHTİMALİ SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da herkesi endişelendiren bu gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı canlı yayında bir gazetecinin "Dünya bir nükleer savaşa ya da 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Sizin böyle bir endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır.

"TANIDIĞIM PUTİN KAFASINA KOYDUĞU HER ŞEYİ YAPAR"

Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar."