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3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?

3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, 3. ceket kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi?

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 3. ceket kazanmak için 5 aday var.

5 aday bugün ilk ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR
EDA

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?


SEMİH

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?


ERİM

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?


ONUR

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?


ŞİRİN

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?


3. CEKETİ KİM KAZANDI

3. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

SON HAFTA KİM KALDI?

Son yediye kalan yarışmacı, Eda, Erim, Şirin, Onur, Beyza, Semih, Kerem olmuştu.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM
1. Ceket: Beyza

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?


2. Ceket: Kerem

3. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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