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3 bin 500 rakımlı Ağırkaya Yaylası'nda zorlu mesai

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3 bin 500 rakımlı Ağırkaya Yaylası'nda zorlu mesai

3 bin 500 rakımlı Ağırkaya Yaylası'nda zorlu mesaiVAN – Van'ın Erciş ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Ağırkaya Yaylası'nda göçerlerin zorlu mesaisi devam ediyor.

3 bin 500 rakımlı Ağırkaya Yaylası'nda zorlu mesai

VAN – Van'ın Erciş ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Ağırkaya Yaylası'nda göçerlerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Iğdır'dan gelen ve 20 yılı aşkındır Ağırkaya Yaylası'nı kiralayıp 3 ay burada kalan göçerler, hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de kışlık süt ürünlerini hazırlıyor. Erkekler koyunların otlatma ve diğer bakımıyla ilgilenirken, kadınlar ise yüzlerce koyunun sağımını yaparak peynir ve yağ üretimi yapıyor.

İHA muhabirine konuşan Sinan Yerlikaya, Iğdır'da ikamet ettiklerini belirterek, "Her yıl bu yaylayı kiralıyoruz. 3 ay burada kaldıktan sonra tekrar Iğdır'a dönüyoruz" dedi.

Hanım Yerlikaya isimli kadın ise yaylada süt sağımı ve hayvan bakımının zor bir iş olduğunu belirterek, "Bu bizim işimiz. Başkasına işçilik yapmıyoruz. Koyun sütüyle kiramızı ödüyoruz ve tüm masraflarımız çıkıyor. Aynı zamanda bize de para kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Genel

Iğdır Van Genel Haberler

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