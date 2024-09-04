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3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

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14 yaşındaki bir çocuğa defalarca tecavüz eden 3 bekçi, olayın ardından tutuklandı. Olayın nerede ve ne zaman olduğu konusundaki detaylar merak ediliyor. Soruşturma devam ediyor ve daha fazla bilgi bekleniyor.

Bekçilerin tecavüzüne uğradığı iddia edildi, iddianamedeki detaylar kan dondurdu. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

OLAY NE, NE OLDU?

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki kız çocuğuna 2 sene önce tecavüz ettiği ve para karşılığı onu başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçiler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeki detaylar adeta kan dondururken, kızın annesi ve avukatı halen görevlerine devam eden bekçilerin bir an önce hak ettikleri cezayı almasını istedi.

İddialara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi. Bekçiler tarafından sakinleştirilen genç kız daha sonra evine gitti. Bir süre sonra C.İ. ve bekçi Mehmet Can D. görüşmeye başladı. Yakınlaşan Mehmet Can D., genç kızı otomobiliyle okuldan almaya başladı ve onunla sevgili oldu. Yine aynı yıl Mehmet Can D., C.İ.'yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada genç kıza tecavüz eden Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

Bir süre sonra genç kızı yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi olan Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan genç kız birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

BEKÇİLER TUTUKLANDI MI?

Şikayetler üzerine C.İ., önce Adana daha sonra da başka bir ilde sevgi evlerine yerleştirilirken bekçilerin de ifadeleri alındı.

3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Adana

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