Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2023 yılı Eylül ayında aylık yüzde 4,75 artış gösterdi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammı için 3 aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Bunun üzerine üç veri daha gelecek. 3 aylık enflasyon hesabına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 25,11'e yükseldi.

3 aylık enflasyonla zamlı emekli ve memur maaş hesabı! Kim ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 2023 yılı Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. TÜFE aylık yüzde 4,75 artış gösterirken, 3 aylık enflasyon yüzde 25,11 oldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışında belirleyici olacak. Memurlar da enflasyona ek olarak toplu sözleşme farkı alacak. İşte, 3 aylık enflasyonla zamlı emekli ve memur maaş hesabı...

YÜZDE 25,11 ZAM CEPTE

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık artışı şu anki enflasyonla netleşti. Memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ortaya çıktı. Ancak bu verinin üzerine 3 aylık enflasyon daha eklenecek.

3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla 6 aylık maaş hesabı belli olacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamına gelirken, memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı anlamına gelecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 25,11 enflasyon zammı kesinleşti. Bunun üzerine Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Yıl sonunda 6 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak.

Memur ve memur emeklisine toplu sözleşmeye bağlı olarak yüzde 15 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi için oluşan enflasyon farkı 18,03 oldu. Toplamda da 35,73 zam olacak.

Enflasyona ek olarak maaşlara refah payı eklenirse bu oranlar yükselecek. Yeni yasama döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlaması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Şu anda aile yardımı dahil taban maaş alan bir memur 22 bin 17 lira kazanıyor. 3 aylık enflasyona bağlı yüzde 35.73'lük zam oranı ile en düşük memur maaşı 29 bin 883 liraya ulaşacak.

3 aylık enflasyon hesabına bağlı mesleklere göre zamlı memur maaşları şu şekilde olacak:

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 40.091,93 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 36.177,47 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 44.045,74 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 31.133,75 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 44.283,27 TL

POLİS MEMURU 8/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 40.074,28 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 74.595,85 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 35.887,01 TL

MÜHENDİS 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 44.956,49 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 31.948,13 TL

PROFESÖR 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 65.318,71 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 43.111,92 TL

VAİZ 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 37.488,63 TL

AVUKAT 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 42.839,10 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESABI

MÜSTEŞAR (1/1)

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 48.742,34 TL

GENEL MÜDÜR (1/1)

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 43.140,08 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS 1/4)

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 20.101,61 TL

MEMUR (LİSANS 1/4)

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 16.372,43 TL

İŞ YERİ KİRA ZAMMI BELİRLENDİ

Enflasyon verisinin etkilediği bir diğer veri, kira sözleşmesi biten iş yerleri oldu. Ekim ayı itibarıyla kira sözleşmesi sona eren iş yerleri için zam oranı yüzde 55,3 olacak.

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