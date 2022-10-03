TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklamasıyla beraber 3 aylık enflasyon verileri merak edildi. Vatandaşın gündeminde yer alan enflasyon konusu merakla araştırılmaya devam ediyor. 3 aylık enflasyon verilerinin memurlar için enflasyon farkı oluşturup oluşturmadığı ise merak ediliyor. Peki, 3 aylık enflasyon verileri, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verileri, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu? sorusu vatandaşın arama motorlarında araştırdıklarından bir tanesi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 olmasıyla beraber vatandaşlar 3 aylık enflasyon verileri, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3 aylık enflasyon verileri, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU MU?

Eylül ayı enflasyon verilerine göre 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşmede verilmiş olan zammı geçti.

Memurlara 2022 yılının ikinci yarısı için %7 oranda toplu sözleşme zammı verilmişti. Eylül ayı enflasyon oranı açıklanmasıyla beraber 3 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 7,05 oldu.