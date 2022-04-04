3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı! - Haberler

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3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

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3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken vatandaşlar 3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon ne kadar oldu? sorusuna yanıt aradı. İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

Son 3 aylık enflasyon kaç oldu? TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken vatandaşlar 3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon ne kadar oldu? sorusuna yanıt aradı. İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

3 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,14, aylık %5,46 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2022

3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2022

3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %51,34, aylık %4,24 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.

3 aylık enflasyon toplamı ne kadar oldu? Son üç aylık enflasyon kaç oldu? İşte 3 aylık enflasyon toplamı!

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