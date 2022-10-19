Üç aylar takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ne zamana geleceğini merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman?

Diyanet üç ayların başlangıcı ile ilgili bilgileri 2023 dini günler takvimi içerisinde paylaştı. Üç ayların ilki olan Receb ayı 2023 yılında ocak ayına denk gelecek. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Dolayısıyla Üç aylar 2023 yılında 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü; Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.

Ramazan'ın bitişi olan 20 Nisan 2023 aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.